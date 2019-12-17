مصر | بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، حركة تنقلات داخلية لعدد من رؤساء ومفتشي المباحث، بمديرية أمن الجيزة وشملت الحركة نقل النقيب إسلام عكاشة معاون مباحث قسم العمرانية، النقيب عمر منصور فرقة وسط الجيزة، النقيب عمرو عادل لقسم حدائق أكتوبر، النقيب أحمد سرحان لمركز أبو النمرس، النقيب سليمان علي لفرقة وسط الجيزة.

كما تم نقل النقيب حمد عطية لفرقة الطالبية والعمرانية، النقيب حسام الدين شميلة لفرقة شمال الجيزة، النقيب أحمد كمال عبد السميع لفرقة شرق الجيزة، النقيب محمد شحاتة لفرقة أكتوبر، النقيب أحمد يحيى لفرقة أكتوبر، النقيب ياسر سامي لفرقة أكتوبر، النقيب أحمد سعيد ضابط اتصال مدير المباحث الجنائية، النقيب مؤمن عبد الخالق لسجن الصف، النقيب محمد عادل عمران لقسم حدائق أكتوبر، النقيب إسلام ممدوح لإدارة تأمين المديرية، النقيب كريم عبد الرازق لقسم الجيزة.

وشملت الحركة تولي الرائد عمرو العقاد رئيس مباحث سجن الصف، النقيب أحمد حافظ لقسم أول أكتوبر، الرائد أحمد بدوي لقسم الحوامدية، الرائد هيثم رمضان لمركز العياط، النقيب أحمد حنفي لمركز الصف، النقيب حسام عبد المنصف لقسم أول زايد، الرائد خالد علوي لمكتب النشل، الرائد محمد مطر للمساعدات الفنية، النقيب أبراهيم حامد لمركز أوسيم، النقيب محمد سمير لقسم حدائق أكتوبر، النقيب عمرو أكرم محمد لقسم حدائق أكتوبر، النقيب محمد أحمد تاج الدين لقسم إمبابة.

وتم نقل الرائد عمرو بكير لإدارة النصب، النقيب مهند صفوت لفرقة الطالبية والعمرانية، النقيب إيهاب طايع لقسم الوراق، النقيب أحمد منصور لفرقة الهرم.