مصر | كشف غموض سرقة سيارة خرسانة وقتل قائدها بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف غموض سرقة سيارة خرسانة وقتل قائدها بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض اختفاء سيارة تابعة لشركة خرسانة وسائقها، وتبين بأن سائق مفصول اتفق مع آخر على سرقة السيارة وقتل قائدها فى سوهاج.

تلقى مركز شرطة أخميم بلاغا من موظف بشركة للخراسانات الجاهزة 30 سنة مقيم بدائرة قسم ثان سوهاج بالعثور على سيارة " نقل - بمب " خاصة بالشركة والسابق خروجها من الشركة قيادة سائق بالشركة 43 سنة لإفراغ حمولة خراسانية بدائرة مركز المنشأة ولم يعد بالسيارة واتهام قائدها بالاستيلاء عليها.

وتزامن مع ذلك بلاغ من شقيق سائق السيارة 45 سنة بغياب شقيقة وأتهم سائق سابق بذات الشركة 44 سنة مقيم دائرة المركز بالتسبب في اختفاء شقيقة.

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وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن سوهاج لكشف غموض الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السائق السابق بالشركة وبمناقشته قرر سابقة عملة سائق بالشركة وتم فصلة وعدم حصوله على مستحقاته المالية من الشركة حيث عقد العزم على الحصول على مستحقاته فقام بالأتفاق مع شخص أخر مقيم بدائرة مركز نجع حمادي أمن قنا بالاستيلاء على السيارة نظير مستحقاته فقاما باستهداف السيارة محل البلاغ للحصول عليها إلا أن قائدها قام بمقاومتهما فقام بالتعدي علية بالضرب بواسطة مفتاح عجلة سيارة على رأسه مما أدى إلى وفاته في الحال وقاما بالتخلص من الجثة بمزرعة بالصرف الصحي بدائرة المركز "تم الإرشاد عنها ".



وعقب ذلك اصطحاب السيارة إلى شقيق المتهم الأول 50 سنة لبيعها بمعرفته حيث قام بتركها بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة أمن القليوبية لحين التصرف فيها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.