مصر | ضبط عامل قتل طليقته أثناء مشاجرة في الشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عامل قتل طليقته أثناء مشاجرة في الشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على عامل قتل طليقته وأصاب زوجها، إثر مشاجرة بينهم لمعاتبتها على إقامة زوجها فى مسكن حضانة أبنائه بالشرقية.

تلقت شرطة النجدة بمديرية أمن الشرقية، بلاغا يفيد بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان، وبالانتقال والفحص تبين أن عامل 52 سنة بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان تعدى على طليقته " 32 سنة ربة منزل" بالضرب بسكين فأصابها بجرح طعني بالكتف الأيسر وأودى بحياتها.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن مفتشى قطاع الأمن العام، من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأنه خلال مشاجرة بينهما حال معاتبته لها لزواجها من آخر 39 سنة سائق، فنشبت مشاجرة بينهما وذلك لإقامتها وأبنائها الثلاثة "مسكن الحضانة خاص بالمتهم" مع زوجها وتدخل على إثرها زوجها، فتعدى عليها بسلاح أبيض بسكين أودى بحياتها وكذا زوجها مُصاب بجرح قطعي باليد اليسرى.

وبسؤال السائق اتهم العامل بإحداث إصابته أثناء محاولته الإمساك به وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.