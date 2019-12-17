شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: منتدى الشباب بحث ما وصل إليه العلم في الثورة الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه اعترافا من العالم بالدور الفعال الذي قام به منتدى شباب العالم، اعتمد مجلس حقوق الإنسان الدولي في دورته الحادية والأربعين قرارا بعنوان «الشباب وحقوق الإنسان» يعد أول قرار أممي تتم فيه الإشارة إلى المساهمات التي قدمها منتدى شباب العالم في نسختيه الأولى والثانية اللتين عقدتا في مدينة شرم الشيخ خلال عامي 2017-2018، باعتباره محفلا دوليا لمناقشة القضايا العالمية من منظور الشباب«.

ولفت الرئيس السيسي في كلمته بالجلسة الختامية للنسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ، إلى أن النسخة الثالثة من المنتدى ناقشت ما يشهده عالمنا من تحديات إقليمية ودولية وبحثت ما وصل إليه العلم في الثورة الصناعية والتكنولوجية، وعرض المشاركون فيها تجارب فيما يخص الأمن الغذائي وتمكين الشباب، كما استعرضوا دور الفن والسينما كلغة مشتركة تجمع الشعوب وتؤلف بينها.

وأعرب عن سعادته بنقاشات المشاركين من شباب العالم وإعجابه بهذا المستوى الراقي والرفيع من القدرة على التعبير عن الأفكار والرؤى وقدرة المشاركين على استغلال جميع الإمكانات لتحقيق أحلامهم، موضحا أن تلك النقاشات المثمرة التي استمرت على مدار الأيام الماضية كانت بمثابة الدافع نحو اتخاذ عدد من القرارات لتحويلها إلى واقع ملموس يحقق آمال الشباب وطموحاتهم ويعبر عن انحياز الدولة المصرية لما يقرره الشباب.