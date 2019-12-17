شكرا لقرائتكم خبر عن «المسلماني» يهدي كتابه الجديد إلي ابنته إنجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهدي الكاتب السياسي أحمد المسلماني، المستشار السابق لرئيس الجمهورية كتابه الجديد إلى ابنته إنجي. يضم الكتاب الذي صدر عن دار الشروق بعنوان (أمة في خطر.. الدين والسياسة في العالم العربي) عشرة فصول تقع في أكثر من (250) صفحة.

تتناول الفصول الحالة السياسية واالفكرية في العالم العربي في المائة سنة الأخيرة، ثم يقدِّم المؤلف رؤيته بشأن المشروع الحضاري العربي.

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جاء في نص الإهداء: «إلي ابنتي.. رائعة حياتي.. إنجي المسلماني: متمنياً لك ولجيلك الحياة في زمن الصعود.. حيث نهاية الانكسار وبداية الانتصار، وحيث الانتقال من معادلة أمة في خطر إلى معادلة أمة في أمل. المجد لمن يثقون في استحالة الهزيمة في رحاب العزيمة، وحدود اللحظة في مساحة التاريخ. المجد لمن يملكون جرأة البناء في وسط المعركة، وعبقرية الإنجاز في قلب العاصفة».

يذكر أن المشروع الفكري للكاتب السياسي أحمد المسلماني يضم عددًا من المؤلفات السياسية الرصينة واسعة الانتشار، وقد حازت جميعها الاهتمام والاحترام. ومن أبرز مؤلفاته: مصر الكبرى، الحداثة والسياسة، الجهاد ضد الجهاد، الهندسة السياسية .