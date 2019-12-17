شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي للطفل زين: «نموذج للقوة والصبر.. ربنا يديك الصحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالطفل زين يوسف الذي قهر مرض السرطان، خلال تكريمه على منصة منتدى شباب العالم في الجلسة الختامية.

واصطحب الرئيس السيسي، الطفل زين إلى جواره على المنصة خلال إلقائه الكلمة الختامية في المنتدى، ومن ثم قال له «برحب بزين لأنه مثال ونموذج عظيم على القوة والإدارة والصبر.. ربنا يخليك يا زين ويديك الصحة».

وكان الطفل زين يوسف ـ أصغر متحدث بالمنتدى ـ قال- في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى: «أوجه خالص الشكر إلى منتدى شباب العالم على الدعوة لحضور هذا الحدث بصفتي أصغر متحدث مصري.. وأنا متعاف من مرض السرطان، أربع مرات على مدار سبعة أعوام».