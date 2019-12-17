شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: مصر تصدت لقوى الشر نيابة عن العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر لكل من ساهم في إخراج منتدى شباب العالم بتلك الشكل المُشرف، بداية من شباب العالم الذي أمن بالفكرة ولبى نداء الشباب المصري لمناقشة الرؤى والقضايا حول العالم المضطرب المليء بالنزاعات والحروب، سعيًا لإيجاد حلول واقعية تسهم في خلق عالم من التسامح والسلام.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في ختام منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بشرم الشيخ: «ثقتي بكم لا حدود لها ودائمًا تبهروني لما تبذلوه من مجهود.. شكرا لكم شباب مصر».

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وأضاف: «أرحب بكم في أرض سيناء التي تجلى الله تعالى في بقعة من بقاعها المباركة التي يبارك بها الأرض والشعب الذي احتضن جميع الاختلافات وامتزج فيه العزة العربية بأصالة أفريقية وملامح فرعونية بالصفات المتوسطية والإيمان بالرسل والرسالات السماوية».

وشدد الرئيس السيسي: «لا للصراع والحرب ومصر وقفت وتصدت لقوى الشر نيابة عن العالم.. لا سقف لطموحهم حتى تحقيق أحلامكم»، موضحًا أن لا فرق بين عرق أو لون أو دين فنحن هنا سفراء لنبذ التطرف والعنف.. ونتخذ من اختلافتنا دافعا للتعاون والتكامل لا للصراع والحرب».

وأكد أن تجربة شباب العالم خير دليل على أن الشباب قادر على تحويل الأحلام لواقع مؤثر يتخطى كل حدود الممكن.