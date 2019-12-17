شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لقادة العالم: اعطوا الشباب مفاتيح القيادة.. فلا مستقبل بغيرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة لقادة العالم، فى ختام كلمته بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ. وقال الرئيس لقادة العالم: استمعوا إلى شبابكم وشاركوهم أفكارهم وأحلامهم واعطوهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم، اجعلوهم سباقين لا تابعين، املأوا قلوبهم بالأمل والحرية، وأعطوهم مفاتيح القيادة فلا حاضر بدونهم ولا مستقبل بغيرهم.

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