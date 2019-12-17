شكرا لقرائتكم خبر عن مشارك بمنتدى شباب العالم يطالب بتشكيل مجلس للشباب لمتابعة تنفيذ التوصيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عادل العدوى، مشارك فى منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ، إنه تشرف بتمثيل الشباب المصرى فى هذه المنصة، حيث تم مناقشة العديد من الأمور العامة، والتى انخرط الشباب مع قادتهم فى مناقشتها، مشيرًا إلى أن أهم هذه الجلسات كانت الجلسة العامة، حيث أن التحديات جمة خاصة ما يتعلق بالحرب ضد الإرهاب.

وأضاف عادل العدوى، خلال كلمته بختام منتدى شباب العالم، أن بعض الدول تستخدم الإرهاب كأداة سياسية متسببة فى المعاناة، والدمار وزعزعة الفكر وقدمت بعض الدول الدعم للإرهاب وهو ما أدى إلى نشر الدمار، موضحًا أن الإرهاب تهديد دولى وعالمى يؤثر فى الجميع من أفريقيا إلى أوروبا ومن آسيا إلى أمريكا.

وأشار عادل العدوى، إلى أن مصر كانت فى طليعة الدول التى حاربت الإرهاب، والرئيس حذر المجتمع الدولى أن لم يتخذ إجراء لمحاربة الإرهاب سيكون هناك معاناة، وكان الرئيس محقا فى تحذيره، موضحًا أننا لا يمكن أن ننصرف بمحاربة الإرهاب عن التنمية وأن نبدع ونبتكر، طالبًا أمام الرئيس إنشاء مجلس للشباب يتابع ويتأكد من أن كل التوصيات التى تخرج من المنتدى يتم تنفيذها بالفعل، شاكرًا الرئيس السيسى لدعمه الشباب.

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منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقد انطلقت النسخة الأولى منه فى عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى فى عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم، وانطلقت نسخة الثالثة هذا العام فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019.

وتضمنت مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائى، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعى، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.