شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات وتقارير الوزراء المختلفة، وتوصيات منتدى شباب العالم.

وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتى "أوقاف الكنيسة الكاثوليكية"، و"الطائفية الإنجيلية"، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية، ويكون مقر كل منهما محافظة القاهرة، ويحدد اختصاص كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية.

Advertisements

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن "يدير كل هيئة من الهيئتين مجلس إدارة، يشكل في الأولى من بطريرك الكنيسة الكاثوليكية رئيساً واثنى عشر عضوا، نصفهم من المطارنة والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها، وفى الثانية من رئيس الطائفة الإنجيلية رئيساً، واثنى عشر عضوا، نصفهم من رجال الدين والنصف الآخر من ذوى الخبرة من الطائفة ذاتها.