انتصار السيسى تلتقي "حليمة ادن" وتهنئها بنجاحها فى كسر حواجز الظروف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، حليمة ادن، ووجهت لها التهنئة بنجاحها في كسر حواجز الظروف. وكتبت قرينة الرئيس علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "سعدت بلقاء حليمة ادن وهنأتها بنجاحها في كسر حواجز الظروف ونجاحها في مجال الأزياء".

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