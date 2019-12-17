شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة للشباب بالأمم المتحدة: أطلب من الرئيس إضافة توصية إطلاق أول منتدى نسائى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت آيات خليل سفيرة للشباب فى هيئة الأمم المتحدة، إنها تريد أن تطلب من الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يضيف لتوصيات هذا العام أن يطلق أول منتدى نسائى لتمكين ودعم النساء.

وأضافت خلال كلمتها فى الجلسة الختامية لـمنتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى وقرينته، أقف أمامكم بعد عدة تحديات وبعد يأس شديد وفشل فى التغيير، ولكن بدأ حلمى وكان المحفز لى حتى النهاية، ووالدى الذى ولد وتربى فى مخيم للاجئين فى الأردن لم يستطيع إكمال دراساته العليا وكان ينظر إلى وكأنه يرى المستقبل من خلالى.

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وتابعت: "زرع بداخلى حب العلم والتميز لأصبح سفيرة للشباب فى هيئة الأمم المتحدة، وأصنف كواحدة من أفضل 30 شخصية نسائية مؤثرة فى العلوم والهندسة".

واستطردت: "ليس هناك أحد يدعم الأحلام إلا أنت، ولكننا كشباب نريد أن يتم دعمنا لنثبت أننا صناع للتغيير وعندنا قوة قادرة لحل المشكلات".