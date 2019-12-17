شكرا لقرائتكم خبر عن شباب العالم في ختام المنتدي: سنفتقد هذا التجمع الرائع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبل انطلاق جلسة ختام منتدي شباب العالم في شرم الشيخ تجمع عدد من الشباب من مختلف دول العالم أمام القاعة الرئيسية رافعين أعلام بلادهم، اذ تجمعوا في حلقات ملتقطين الصور التذكارية وعبروا عن سعادتهم بالمشاركة في منتدي هذا العام، اختلفت تخصصاتهم وأعمارهم حيث تنوعوا ما بين المتخصصين والطلاب وأستاذة الجامعات والمهندسين لكنهم جميعًا اتحدوا في حلقات نقاشية واستطلعت المصري اليوم آراء المشاركين الاجانب في منتدي هذا العام.

سارة كاتس من دولة فنزويلا، والتي تدرس علاقات دولية في احدي الجامعات بواشنطن أن المؤتمر كان فرصة رائعة للغاية لتبادل الخبرات وللتعارف علي أشخاص من دول مختلفة.

وأضافت: شاركت في أغلب الجلسات وكنت حريصة علي الحديث مع عدد كبير من الحضور خاصة وأن دراستي تهتم بالعلاقات بين الدول وسافتقد بالطبع هذا التجمع والأصدقاء الذي تعرفت عليهم خلال المنتدي.

وتابعت: "أعجبت بالغاية بجمال مدينة شرم الشيخ وبالنظام المتواجد فيها.. كم هي رائعة بلادكم".

خاليندا دين هولندا تشارك هذا العام للمرة الثانية علي التوالي اذ تعرفت علي شخصيات جدد خلال منتدي هذا العام وتعرفت علي عدد من الماخصيين في مجال التعليم.

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وقالت: كانت فرصة كبيرة لي للاحتكاك بالمتخصصين في مجال الشباب حيث اعمل في مجال تدريس الشباب هذه هي المرة الثانية في المنتدي.

وأضافت: لمست تطور كبير في الموضوعات وتعرفت علي شخصيات أكثر وأعجبت بالغاية بحضور الربوت صوفيا في فعاليات المنتدي كما أعجب بشدة بالعرض المسرحي والذي ضم فنانين من مختلف دول العالم.

الفرنسية سيلا تيداي الطالبة بكلية الهندسة الميكانيكية بجامعة ليون، أكدت أنها أعجبت بالروبوت صوفيا وحرصت علي التقاط الصور معها خاصة وإنها تعتبر نموذج صوفيا ملهما لها فهي مهتمة بشكل الربوت بحكم دراستها لهذا المجال وحضرت سيلا جلسة الذكاء الاصطناعي كانت حريصة عقب الندوة بالحديث مع المتخصصين في هذا المجال اذ تحلم باختراع روبوت في المستقبل.

ليسان من تاتارستان ارتدت الملابس الشعبية في جلسة الختام وقالت انها تبادلت الخبرات مع عدد من المشاركين في المنتدي كما انها تجولت في مدينة شرم الشيخ وزارت اغلب المقاصد السياحية .

وقبل انطلاق المنتدي بيرمان زارت ليسان جبل سان كاترين بسيناء حيث أكدت انها تجربة ممتعة للغاية والتقطت العديد من الصور للجبل ونشرتها علي صفحاتها علي مواقع التواصل الاجتماعي .

ريو ناريتا من اليابان اكد ان امتلاكه للغات الاجنبية ساهم في التعارف علي عدد كبير من المشاركين وقال ان تلك هي الزيارة الاولي له لمصر ولمس عظمة هذا البلد خلال زيارته لهذا البلد .

وأضاف : ادرس اللغات الاجنبية وفي زيارتي القادمة لمصر سأكون متقنًا للغة العربية .