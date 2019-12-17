شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي لقادة العالم: «استمعوا إلى شبابكم واملأوا قلوبهم بالأمل والحرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيه رسالة إلى قادة العالم خلال كلمته في ختام منتدى شباب العالم بنسخته الثالثة، قائلا: «استمعوا إلى شبابكم، شاركوهم أفكارهم، اجعلوهم سباقين لا تابعين، لا تتركوهم فريسة لمن يستخدمهم آداة لنشر العنف، املأوا قلوبهم بالأمل والحرية، فالشباب لا حاضر بدونهم ولا مستقبل لغيرهم».

وألقى الرئيس كلمة ختام المنتدى الذي أقيم بشرم الشيخ في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، فيما وقف الطفل زين، الذي انتصر على السرطان أكثر من مرة، إلى جوار الرئيس.

ووجه الرئيس الشكر إلى جميع من ساهم في إخراج المنتدى بصورة مشرفة، قائلًا: «ثقتي في الشباب لا حدود لها».

وأضاف: «نجتمع سنويًا على أرض مصر نرسل إلى شعوب العالم رسالة المحبة للسلام من أجل إعلاء قيم الإنسانية، لا فرق بين عرق أو لون أو دين نحن سفراء لها».

وتحدث الرئيس عن الشباب قائلا: «شركاء الحاضر ونبراس المستقبل، لا سقف لطموحاتهم والمنتدى خير دليل على تحقيق الإحلام إلى واقع مؤثر، وأتذكر حين دعا شباب مصر شباب العالم، أتذكر حماسهم وإيمانهم بالفكرة، محوا من قاموسهم المستحيل، ولم يكن نجاح النسخة الأولى من المنتدى سوى قاطرة من الإبداع، وفي النسخة الثانية نضجت الفكرة، ولم يكن نجاح المنتدى قاصرًا على تحقيق الحلم».

وأكد الرئيس أن نتائج المؤتمر ظهرت حين اعتمد المجلس الدولي لحقوق الإنسان قرارًا بعنوان «الشباب وحقوق الإنسان»، وتمت الإشارة فيه إلى المساهمات التي قدمها منتدى شباب العالم في نسخته الأولى والثانية.

وخلص الرئيس إلى العديد من القرارات:

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قيام إدارة المنتدى بعقد شراكات مع منتديات عالمية

إطلاق مسابقة أفلام وثائقية على مستوى شباب العالم، محورها هدف من أهداف التنمية المستدامة.

تكليف وزارة الهجرة بالتنسيق مع الجهات المعنية والمنتدى لإطلاق مبادرة بعنوان مراكب النجاح.

التنسيق مع منظمة الاتحاد من أجل المتوسط.

قيام المنتدى في 2020 بتبني استراتيجية التعاون في الثورة الصناعية.

إنشاء مجلس دولي يهدف إلى دمج الشباب والفئات المتضرة في ما بعد النزاعات.

تكليف وزارة الخارجية بالتنسيق لتعزيز العمل المشترك في الأمن الغذائي.

التنسيق مع وزارتي الخارجية والري لإقامة ورش عمل عن الأمن المائي في ظل ندرة المياه.