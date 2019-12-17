شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية لقيادات الصحة: قابلوا المرضى بالابتسامة هتخففوا 50% من آلامهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن من واجب الأطباء والعاملين بالمستشفيات وقطاع الصحة استقبال المرضي بالابتسامة حتى يخففوا عنهم المرض أو وطأة الحدث الذي تعرضوا له، مطالبا بما يسمى «الخدمة بالابتسامة»، قائلا: «من أول وصول المريض إلى الاستقبال ويستقبله عامل الأمن لازم يكون مبتسم في وجهه وهذا سيعطي انطباعا أننا نرحب بك، وهذا يفرق كثيرا في التعامل، نريد أن نفصل بين الحياة الشخصية والعمل، فالابتسامة تخفف 50% من الآلام ومن وطأة الحدث على المريض وأهله، ونريد المستشفيات أن ترتقي وترحب بأبناء الدقهلية نقولهم ببساطة احنا سعداء واحنا بنخدمكم».

جاء ذلك خلال أول لقاء للمحافظ بقيادات مديرية الصحة واستعراض الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة للموقف التفصيلي لأوضاع الصحة بحضور وكلاء الوزارات المختلفة.

وأضاف «مختار» في كلمته: «الرئيس السيسي وجه المحافظين الجدد بأول ملف وهو الصحة فلكي تتعلم أو تشتغل أو ترعى أبناءك لازم تعيش بصحة جيدة، وملف الصحة به جزء إداري وأهم شيء استقبال المواطنين في أماكن تليق بهم والجزء الفني أو الطبي» .

وأشار إلى أنه في المراكز التكنولوجية بالمراكز نطلب منهم أن يقابلوا المواطن بالابتسامة ويقولوا «أوامرك يا فندم»، وهذا يعطي انطباعا أن الخدمة ستكون متميزة حتى لو لم تتمكن من تقديم الخدمة على أكمل وجه سيشعر المواطن بالارتياح، وأريد أن نتعامل في كل مكان بنفس الروح كأنه قريبك أو من عائلتك فالمريض يحتاج كلمة حلوة لرفع الروح المعنوية له.

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مستطردا: «بس مش عايز المثل اللى بيقول لاقينى ولا تغدينى أنا عايز تلاقينى حلو وتغدينى كمان بتقديم الخدمة».

وأوضح المحافظ أنه تعمد أن تكون أول زيارة له للمديريات أن تكون لمديرية الصحة لأهمية العمل الذي تقوم به في تنظيم الرعاية والعناية الصحية للمواطنين، ولأننا نريد توفير خدمة تعكس صورة راقية عن المستشفيات وجهودها، مشيرا إلى أن التنافسية تخلق الابداع والتميز.

وطلب محافظ الدقهلية من الدكتور سعد مكي بعرض دراسة لإقامة محارق مركزية لحرق النفايات الطبية لعدد من المستشفيات فيها، بتجهيز كافة بيانات المستحقين للتأمين الصحي الشامل لنكون على استعداد بالمطلوب لعدم تضييع الوقت والتنفيذ الفوري.

من جانبه قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، إننا سنبذل الغالي والنفيس، والدولة توفر معظم الأجهزة والتي لم تكن موجودة من قبل، وتتبقى الابتسامة لمتلقي الخدمة.

واستعرض «مكي»، خلال العرض الوضع الصحى في الدقهلية وموقف المستشفيات والتخصصات الموفرة لها والناقص فيها، والوحدات الصحية وموازنة الدولة واحتياجات المديرية.