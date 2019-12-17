شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الغياب.. إحالة 312 من العاملين بالمصالح الحكومية فى البحيرة للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدات المحلية بمراكز الرحمانية والمحمودية وإيتاي البارود وحوش عيسى والدلنجات وأبوحمص بالتنسيق مع مفتشي الرقابة والمتابعة، بتنفيذ حملات مرور مفاجئة على المنشآت الصحية وإدارات الخدمات بالمركزين للتأكيد على الانضباط الإداري، أسفرت عن إحالة عدد 312 من العاملين بها للتحقيق.

يأتى ذلك تفعيلاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتحقيق الإنضباط الإداري داخل المنشآت الخدمية وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية .

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وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص بحملة على المستشفى العام، أسفرت عن إحالة 135 من الأطباء والممرضين والعاملين بها للتحقيق بسبب الغياب وترك محل العمل في أوقات العمل الرسمية، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية بحملتين على مكتب تموين تغيب والشئون الإجتماعية بقرية المجد التابعتين للمركز، وتم إحالة 14 من العاملين بهما للتحقيق، بعدما تبين إغلاق مكتب التموين حتى التاسعة صباحًا، وإحالة 8 عاملين بالشؤون الإجتماعية للتحقيق لعدم الالتزام بأوقات العمل الرسمية.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بحملة على المستشفى العام أسفرت عن إحالة 96 من العاملين بها للتحقيق بسبب الغياب وترك محل العمل في أوقات العمل الرسمية، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود بحملتين على وحدتى صحة الأسرة بقريتى معنيا وكُنيسة الضهرية العام أسفرتا عن إحالة 21 من العاملين بهما للتحقيق بسبب الغياب بدون إذن قانونى.

وأحالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بحملة على وحدة صحة الأسرة بقرية سيدى عقبة وحملة على وحدة التضامن الإجتماهى بالمحمودية أسفرتا عن إحالة 36 من العاملين بهما للتحقيق بسبب الغياب بدون إذن قانونى، وأحالت الوحدة المحلية لمركز حوش عيسى 10 من العاملين بالوحدة المحلية لقرية الكوم الأخضر لتركهم العمل أثناء المواعيد الرسمية.