شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يكرم أول قائدة طيران بدون ذراعين.. والطفل زين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بشرم الشيخ، الثلاثاء، عددا من النماذج المتميزة خلال منتدى شباب العالم.

وكان من ضمن النماذج التي كرمت، جيسكا كوكس أول قائد طيران في العالم بدون ذراعين.

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وفي لفتة إنسانية قام الرئيس السيسي، بحمل درع التكريم لجيسكا بنفسه حتى نزولها من على المنصة.

كما كرم السيسي عددا من النماذج المتميزة، على رأسهم الطفل زين، الذي شفي من السرطان 4 مرات.

وكان من ضمن النماذج التي كرمت أصغر من التحق بجامعة اكسفورد رغم إصابته بالتوحد، والفائز بالمركز الأول بمسابقة محور التدريب على الألعاب الرقمية.

وناقش المنتدى هذا العام قضايا مختلفة منها الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن السينما، وقد أقيمت النسخة الثانية من المنتدى خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وشارك نحو 5000 شاب من 161 دولة.