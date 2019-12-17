شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس: منتدى شباب العالم أوصل رسالة للعالم بأن مصر آمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبدى الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، سعادته بتنظيم منتدى شباب العالم، وتجمع الشباب من مختلف دول العالم، ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي لهم في حضور الجلسات والندوات، حيث يستمع ويكتب ويسجل، مضيفا أن وزارة السياحة لو أنفقت ملايين الدولارات لإيصال رسالتين بأن مصر بخير ومصر آمنة، فقد نجح المنتدى في القيام بهذا الدور.

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وأضاف حواس لـ«المصري اليوم» على هامش مشاركته بمنتدى شباب العالم، أنه خلال السنوات الثلاث الماضية كنا نتعرض لهجوم من بعض الدول، ولكن بعد الاكتشافات الأثرية الأخيرة ومعرض توت عنخ آمون الدولي وسفريات الرئيس السيسي بالخارج أثبتت قوة مصر السياسية والثقافية في العالم كله، مؤكدا أن هذا المنتدى يلتقي خلاله الشباب من كل دول العالم وهي أعظم رسالة تقدم للعالم.

وفيما يتعلق بآخر جهود استرداد الآثار المهربة، قال حواس، إن الدولة ممثلة في وزارة الآثار تقوم بجهود كبيرة من خلال الوزير الدكتور خالد العناني ولجنة الآثار المستوردة، حيث نجحت في استرداد أكثر من ألف قطعة أثرية، لافتا إلى أنه يجري الآن إعداد مشروع قانون بمحاسبة كل من يتورط في خروج أي قطعة أثرية من مصر بصورة غير قانونية، متمنيا أن تعود في يوم من الأيام رأس نفرتيتي من برلين وحجر رشيد نن متحف لندن والرقبة السماوية من اللوفر.

وعن مقابلته للطفل على صبرة الذي تمنى أن يصبح عالما للآثار في يوم من الأيام مثل زاهي حواس، قال: إنني سعدت بهذا الطفل الرائع المحب لتاريخ بلده والتقيته بالفعل حيث قال لي: نفسي أكون زاهي حواس في يوم من الأيام، فقلت له: ستنضم لمركز المصريات لنؤهلك كي تصبح عالما، ولكن عليك أن تحب آثار بلدك لأن هذا الأمر لن أتمكن من تعليمك إياه.