شكرا لقرائتكم خبر عن 10 توصيات لمنتدى شباب العالم (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، إن منتدى شباب العالم أصبح منصة حوار دولية، ومؤسسة مكتملة الأركان تضم فرق عمل متكاملة داخل وخارج مصر يعتز بها سفراؤها حول العالم.

وأضافت في كلمتها خلال الجلسة الختامية للمنتدى اليوم الثلاثاء، إن المنتدى أثبت إمكانية تجاوز خلاف الأعراق والجنسيات والأديان، وأن الحضارات تستطيع أن تتحاور بلا صدام وتتحدث مع بعضها دون خوف.

وأعلنت «راغب» توصيات المنتدى في نسخته الثالثة على النحو التالي:

1- إطلاق مبادرة أفريقية للتحول الرقمي والتميز الحكومي بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي ومعمل الأمم المتحدة لرعاية الإبداع التكنولوجي.

2- الدعوة لإطلاق مبادرة أفريقية لمكافحة القرصنة الرقمية لتأمين المعلومات شديدة الحساسية، لتكون حائط صد ضد الاختراق الرقمي.

3- إنشاء منصة إلكترونية عربية أفريقية للمرأة تتضمن مكتبة رقمية لكل الدراسات والأبحاث والتقارير الخاصة بالمرأة، وإبراز المبادرات النسائية وبحث سبل تمويلها.

4- الدعوة لإنشاء اللجنة الأورومتوسطية لمكافحة الكراهية على الفضاء السبرالي، لتعمل على دراسة مقترحات لمكافحة التنمر والتطرف على مواقع التواصل الاجتماعي بما يتوافق مع المعايير الدولية، ودعوة الأمم المتحدة لتبني بروتوكول دولي لمكافحة خطاب الكراهية والتنمر والتطرف.

5- قيام الأكاديمية للتدريب بمصر بوضع الآلية التنفيذية لتدريب الشباب الأورومتوسطي على القيادة.

Advertisements

6- الدعوة لتنفيذ مبادرة الاتحاد الأفريقي 2021/2020 لخلق مليون وظيفة.

7- إطلاق مبادرة بحثية للجامعات الأفريقية للتركيز على مختلف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ودراسة سبل الاستفادة منها لحل مشكلات المختلفة.

8- إطلاق مبادرة لدعم مطوري تطبيقات «بلوكتشين» في المجالات المختلفة، لدعم أهداف التنمية المستدامة لتشجيع ريادة الأعمال.

9- إطلاق مبادرة عالمية باسم «الفن من أجل الإنسانية» كمنصة لاحتضان إبداعات الشباب عبر إقامة معرض رسم حي، يعمل الفنانون على تجسيد الهوية الخاصة ببلادهم وأعمال تشكيلية من بيئاتهم.

10- إنشاء مراكز للتبادل المعلوماتي بين الدول لدعم المبتكرين حول العالم.

وعبرت مديرة الأكاديمية الوطنية للتغير عن تمنيها أن يكون منتدى شباب العالم رسالة سلام وحب لكل الإنسانية، وأن يكون رواده سفراء حب حول العالم.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة.

وحضر المنتدى هذا العام عدد من الشخصيات المحلية والعربية والدولية، بالإضافة إلى 7500 شاب من مختلف دول العالم، ممثلين لـ196 دولة.

منتدى شباب العالم، منتدى سنوي عالمي يقام بشرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلق في عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم.

وانطلق منتدى هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.