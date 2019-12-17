شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز توصيات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، إن منتدى شباب العالم توصل إلى العديد من التوصيات.

ورصدت «راغب»، في كلمة ألقتها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ختام فعاليات المنتدى، التوصيات، وأبرزها:

قيام الأكاديمية الوطنية لوضع الآليات التنفيذية لإطلاق البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب الأورومتوسطى على القيادة .

الدعوة لمبادرة تنفيذ مبادرة الاتحاد الإفريقى 2012، لخلق مليون وظيفة .

إطلاق مبادرة بحثية للجامعات الإفريقية للتركيز على مختلف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ودراسة سبل الاستفادة منها لدعم القارة.

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دعوة الأمم المتحدة لتبني برتوكول دولي لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتنمر عبر التواصل الاجتماعي.

الدعوة لإطلاق مبادرة وطنية لمكافحة القرصنة الرقمية.

الدعوة لإطلاق مبادرة أفريقيا للتحول الرقمى.

إطلاق مبادرة أفريقيا لمكافحة القرصنة الرقيمة.

إطلاق مبادرة عالمية كمنصة لاحتضان ابداعات منتدى الشباب، عبر إقامة معرض رسمي حي يعمل من خلاله الفنانون على تجسيد الهوية الخاصة لبلادهم المختلفة والقيام بأعمال تشكيل.

إنشاء مراكز لتبادر المعلومات بين الدول ودعوة المؤسسات التعليمية والمالية والاقتصادية لدعم المبتكرين حول العالم.