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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قائمة الوسط يتنازل عن خوض انتخابات القضاة لصالح يسري عبدالكريم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن المستشار عبدالفتاح مراد، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، ورئيس قائمة الوسط، المرشح على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي القضاة، اليوم الثلاثاء، تنازله عن الترشح في الانتخابات، لصالح المستشار يسري عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس قائمة وحدة القضاة، والمرشح لرئاسة النادي، في الانتخابات المقررة ٢٠ ديسمبر الجاري.
وقال مراد لـ«المصري اليوم»، إنه تنازل عن دعواه التي تقدم بها لوقف الانتخابات، وأعلن تنازله عن الترشيح لصالح زميله رئيس الاستئناف، المستشار يسري عبدالكريم، «من أجل وحدة القضاة، والوقوف صفاً واحداً للنهوض بنادي القضاة لتحقيق آمال وطموحات قضاة مصر المشروعة».
وبذلك يكون عدد المرشحين رسميًا على مقعد رئاسة النادي ٤، هم المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس النادي المنتهية ولايته، والمستشار يسري عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار أحمد الشافعي، رئيس نادي قضاة المنصورة، والمستشار شادي شلبي، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية.
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