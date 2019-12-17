شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب يدير شباب» تصل محطتها الثانية في «هندسة الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصلت المبادرة الشبابية المجتمعية «شباب يدير شباب»، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، نشاطها الترويجي لتصل محطتها الثانية، الثلاثاء، في كلية الهندسة. وتستمر المبادرة ٣ أيام لفتح قنوات اتصال مع الطلاب، حيث قام 16 شاب وفتاة بعمل ستاندات داخل أروقة الكلية للتعرف على الطلاب وملئ استمارات التعارف. وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، في بيان، الثلاثاء، إن الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني في الوزارة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ممثلة في إداره إعداد القادة وجامعة الإسكندرية، نفذت المبادرة الشبابية بناءاً على موافقة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بهدف الترويج لأنشطة وبرامج الوزارة عن طريق أعضاء مبادرة «شباب يدير شباب» لفتح قنوات اتصال مباشر مع شباب الجامعة والترويج لأنشطة الوزارة داخل الجامعات وتوسيع قاعدة المستفدين.

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