شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكندرية» و«ألاباما الأمريكية» توقعان مذكرة تفاهم لتبادل الطلاب في مجال الطب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقّع الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سيلون فايكرز، عميد كلية الطب جامعة ألاباما الأمريكية، والدكتور وائل نبيل، عميد كلية الطب، اليوم الثلاثاء، مذكرة التفاهم المشتركة للتعاون في مجال برامج التبادل الطلابي في مجال الطب.

وأشار إلى أن الهدف من هذه المذكرة هو التعاون من خلال برنامج مشترك لإكساب طلاب كلية الطب في مرحلة البكالوريوس الخبرات التعليمية والتدريبية والمهارات اللازمة، فضلاً عن التعاون في مجال الأبحاث المشتركة، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في التخصصات والمجالات الأخرى ذات الإهتمام المشترك.

وحضر توقيع الاتفاقية عدد من أساتذة كليتي الطب بجامعتي الإسكندرية وألاباما الأمريكية.