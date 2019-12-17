شكرا لقرائتكم خبر عن الرحالة العالمي باتريك بنديكاب من شرم الشيخ: لن أنسى رحلتي إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص على حضور ختام منتدي شباب العالم في شرم الشيخ مرتديا الجلباب السيناوي حيث يمثل تراثًا أصيلًا لتلك المنطقة التي تستضيف هذا الحدث الدولي، الطيار الألماني والرحالة العالمي باتريك بنديكاب.

اعتبر زيارته لسيناء تحمل طبيعة خاصة، وأن تلك المنطقة لها قدسية كبيرة، فهو زار مصر عدة مرات لكن تلك كانت الرحلة الاولي له لشرم الشيخ. حيث حرص على السير في شوارع تلك المدينة السياحية ملتقطًا صورا في اغلب الأماكن السياحية.

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ويشتهر باتريك على مواقع التواصل الاجتماعي بصور السيلفي اثناء قيادته الطائرة حيث انه يصنف نفسه من الرحالة المغامرين والذين يلتقطون صورا من اعلي الجبال والمرتفعات.

ويقول بنديكاب: هذه هي زيارتي الاولي إلى شرم لكنها ليست الاولي إلى مصر فبلادكم هي بلد الأمن والأمان وسعيد بدعوتي في هذا المنتدي الكبير حيث كرسالة هامة للسلام للبشرية

وأضاف: أعجبت بالمناقشات التي تضمنها المنتدي فضلا عن حواري مع المتحدثين من العديد من دول العالم وكونت صداقات كثيرة مع المشاركين من مختلف الدول.

يحرص باتريك على ارتداء الملابس الشعبية للدول وتخطت زيارته لدول العالم عدد ال٦٠ دولة.

ولفت باتريك إلى أنه سيشجع أصدقائه وأقاربه بزيارة مصر خاصة وان هذا البلد له تاريخ كبير وحضارة عظيمة.