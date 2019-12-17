شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر: دعم الطلاب الوافدين ورعايتهم على رأس أولوياتنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الثلاثاء، اجتماع أعضاء لجنة الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، وذلك لبحث ضوابط تنظيم العملية التعليمية للطلاب الوافدين وتذليل العقبات التي تواجههم ووضع الحلول العاجلة لها.

في بداية الاجتماع، قال شيخ الأزهر إن ملف الطلاب الوافدين يأتي على رأس أولوياته منذ توليه مشيخة الأزهر الشريف، مؤكدًا أن الاهتمام بهم هو جوهر رسالة الأزهر، وأن هناك جهودا كبيرة تبذل في سبيل دعم هؤلاء الطلاب ورعايتهم، وإمدادهم بالعلوم العربية والشرعية، ليعودوا لبلادهم حاملين للأزهر ولمصر شيء من الود والعرفان بالجميل.

Advertisements

وطالب شيخ الأزهر أعضاء اللجنة بالعمل على تيسير كافة الإجراءات التي تساعد الطلاب الوافدين على أداء رسالتهم وإزالة كل ما يواجههم من عقبات، مشددًا على ضرورة التنسيق بين جميع الهيئات المعنية بالأزهر لتقديم الخدمات التعليمية للطلاب الوافدين على الوجه الأكمل.

من جانبهم أكد أعضاء اللجنة أنهم يعملون على تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه الطلاب الوافدين، وأنهم بصدد الانتهاء من مشروع الشباك الواحد حتى يتسنى للطلاب الوافدين إتمام كافة إجراءات التسجيل وغيرها دون عناء، كما أكدوا متابعتهم لانتظام العملية التعليمية للطلاب الوافدين، مع إعطاء الأولوية للطلاب المتفوقين في الحصول على المنح تحفيزًا لهم.

يذكر أن لجنة الطلاب الوافدين شكلت بقرار من شيخ الأزهر لمتابعة كل ما يتعلق بالطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، بداية من المراحل الأولى لمخاطبة السفارات والهيئات بعدد المنح المخصصة لكل دولة، ثم إجراءات قبول الطلاب وتسكينهم وتسجيلهم بجامعة الأزهر، مرورا بتقديم الدورات التأهيلية وتعليم اللغة العربية، وتنظيم أعمال الامتحانات وغيرها من ضوابط العملية التعليمية للطلاب الوافدين.