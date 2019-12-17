شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسي تلتقي حليمة أدن وتهنئها بنجاحها في «كسر حواجز الظروف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار التقت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، حليمة ادن، ووجهت لها التهنئة بنجاحها في كسر حواجز الظروف. Advertisements وكتبت الصفحة الرسمية لقرينة رئيس الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:«سعدت بلقاء حليمة ادن وهـنأتها بنجاحها في كسر حواجز الظروف ونجاحها في مجال الأزياء». وكانت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية قد استقبلت طلاب مدرسة الأمل والصم، وذلك خلال حضورها منتدى شباب العالم. وكتبت الصفحة الرسمية لقرينة رئيس الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «لقد حرصت اليوم على استقبال أولادي من مدرسة الأمل للصم خلال حضوري في منتدى شباب العالم؛ إيمانا بأحقيتهم في الرعاية، ومنحهم دفعة تشجيع وإعجاب بقدرتهم على تجاوز التحديات وإيجاد طرق للتعايش داخل المجتمع».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتصار السيسي تلتقي حليمة أدن وتهنئها بنجاحها في «كسر حواجز الظروف» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.