شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يشهد الاجتماع الختامي لحملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت فعاليات حملة الـ١٦ يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، التي نظمها فرع المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة بأسوان.

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وشهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الاجتماع الختامي للحملة، بحضور الدكتورة هدى مصطفى، مقررة المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى عدد من مديري ومسئولي الجهات التنفيذية المشاركة، بجانب ممثلي المجتمع المدني والإعلام.

وخلال الاجتماع أكد اللواء أشرف عطية على أن المرأة المصرية تشهد خلال الفترة الحالية إهتماماً ملحوظاً من كافة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعلن أن عام 2017 عاماً للمرأة المصرية، وهو الذي يتوازى مع خطوات عديدة قامت بها الدولة ولا زالت مستمرة لدعم المرأة وتمكنيها في كافة المجالات.

كما أشار «عطية» إلى حرص محافظة أسوان المتواصل لاستكمال جهودها والتعامل الحاسم مع ظاهرة العنف ضد المرأة، بالتكاتف مع جميع قوى المجتمع المدني، من أجل تلبية احتياجات المرأة الأسوانية ومطالبها المشروعة، وفقاً للإمكانيات المتاحة ولمساعدتها على الإستمرار في أداء رسالتها السامية من أجل خدمة وطنها ومجتمعها وأسرتها على أكمل وجه.