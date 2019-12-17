شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: توفير وحدات سكنية لمتضرري حادث انهيار عقار فاقوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إتاحة وحدات وسكنية بالإيجار من وحدات.«الإسكان المتوسط» التابعه لصندوق الإسكان بالمحافظة للموطنين المتضررين من حادث العقار المنهار بشارع الشيخ شحاته بمركز فاقوس.

كما قرر المحافظ -بحسب بيان الثلاثاء- إعفاء المستأجرين من القيمة الإيجارية للوحدات السكنية البديلة لمدة شهرين، لحين الانتهاء من اعمال الفحص والترميم للعقارات المتاخمه والمتضرره من انهيار العقار،كما أمر المحافظ فتح باب الشراء لتلك الوحدات الكائنة بقرية سنيطة بسعر التكلفة .

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وأعلن المحافظ عن تحمل المحافظة لقيمة إيجار وحدات سكنية خارجية للمتضررين لمدة شهرين .

كما قرر غراب تشكيل لجنة هندسية من مديرية الإسكان لحصر جميع المنازل المقامة بحوائط حاملة بمركز ومدينة فاقوس للوقوف على حالتها الإنشائية وإعداد تقرير للعرض على المحافظ .

جاء ذلك خلال متابعة محافظ الشرقية أعمال رفع أنقاض العقار المتهدم بمدينة فاقوس.

وأمر محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية بتوفير كشافات إنارة ومولدات كهرباء لمساعدة فرق قوات الدفاع الشعبي في رفع أنقاض العقار المتهدم، وكذلك قطع المرافق بالمنطقة المحيطة بالعقار من غاز وكهرباء وتوفير مولدات إنارة بديلة لخدمة المواطنين،ومازالت أعمال رفع الأنقاض مستمرة بحضور محافظ الشرقية ومدير الأمن والقيادات التنفيذية.