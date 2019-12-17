شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. انطلاق ختام فعاليات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل، ختام فعاليات منتدى شباب العالم، والذي أقيم فى مدينة شرم، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعدد كبير من مختلف دول العالم، ولفيف من قيادات الحكومة.

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منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم، وانطلقت نسخة الثالثة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019.

وتضمنت مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.