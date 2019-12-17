شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: أرض سيناء مباركة وهى نقطة لتلاقى الحضارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن أرض السلام سيناء التى تجلى الله على بقعة من بقاعها المباركة ليبارك ليبارك بها الأرض والشعب.
وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بختام منتدى شباب العالم، أن أرض سيناء نقطة تلاقى الحضارات وهى أرض شهدت كبوات وانتصارات واحتضنت جميع الاختلافات والشعب الذى امتزجت فيه العزة العربية بالأصالة الأفريقية والملامح الفرعونية والصفات المتوسطية والإيمان بالرسل والرسالات السماوية .
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