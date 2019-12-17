شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي مرحبا بالطفل زين: "نموذج على القوة والإرادة ربنا يديك الصحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدء الرئيس عبد الفتاح السيسى، حديثه إلى الطفل زين محارب السرطان، قائلا: "برحب بزين قبل ما أبدأ كلامى لأنه مثال ونموذج على القوة والارادة والصبر ربنا يخليك يا زين ويديك الصحة، مشيرًا إلى أنه يتوجه بخالص الشكر والتقدير لك من ساهم فى إخراج هذا الحدث العظيم بهذه الصورة المشرفة.

ولفت الرئيس السيسى، خلال كلمته فى ختام منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ، إلى أن شباب العالم جلسوا سويا يتناقشون ويتبادلون الرؤى والافكار سعيا منهم لإيجاد حلول واقعية لتغير المسار المظلم، نحو عالم يليق بهم عالم تسوده قيم التسامح والسلام والتعاون للقيم التى خلق من أجلها الإنسان وهى التكامل واتوجه بالشكر لأبنائى وبناتى من شباب مصر.

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منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقد انطلقت النسخة الأولى منه فى عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى فى عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم، وانطلقت نسخة الثالثة هذا العام فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019.

وتضمنت مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائى، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعى، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.