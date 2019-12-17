شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الكردى يشكر الرئيس السيسي على مواقفه العظيمة من قضيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه ياسين رؤوف، القيادى الكردى بالقاهرة، التحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لمواقفه العظيمة من الشعب الكردى والداعمة لحقوقه وقضيته.

وقال رؤوف الذى لعب دورا كبيرا فى تقوية العلاقات الكردية المصرية ممثلا لإقليم كردستان العراق: "باسم الشعب الكردى وإقليم كردستان أوجه الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، على موقفه العظيم والنبيل من الشعب الكردى وحقوقه، وآخرها ما صرح به خلال منتدى شباب العالم الذى تستضيفه مصر، والتى أكد فيها: "أن الهوية الكردية لن يستطيع أحد محوها، مشددا على أن الشعب الكردى عانى على مدار 60 عاما مضت".

وأضاف رؤوف: "الحقيقة أن هذا التصريح ليس غريبًا على الرئيس السيسى الذى سبق وأن أكد فى كثير من المرات على دعمه للحقوق الكردية، ولعدالة القضية الكردية، وهو أيضًا ليس غريبًا على مصر التى كانت دائمًا قبلة الشعب الكردى، والتى ساندت حقوقه المشروعة وقامت بتحركات وجهود دبلوماسية وسياسية وشعبية لدعم الكرد ونضالهم".

وأشار رؤوف، إلى أن هذا التصريح من الرئيس السيسى سينعكس إيجابيا على العلاقات المصرية الكردية وكذلك العلاقات العربية الكردية فمصر هى الشقيقة الكبرى لكل الدول العربية وهى الدولة صاحبة الدور الريادى فى المنطقة.