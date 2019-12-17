شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يكرم عددا من نماذج الشباب المتميزة فى مجالات مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعض النماذج التى تميزت فى مجالات مختلفة، وذلك خلال الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة، فى شرم الشيخ.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم.

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وانطلقت نسخة هذا العام فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتضمنت مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائى، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعى، وتمكين المرأة، والفن والسينما، بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.