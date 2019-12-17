موجز6.. السيسى لشباب العالم: الإرهاب يسعى لتعجيز طاقة الحركة لمصر إلى الأمام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الرئيس السيسى لشباب العالم: الإرهاب يسعى لتعجيز طاقة الحركة لمصر إلى الأمام.





فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

الرئيس السيسى: "إذا تحركت الجماهير مفيش حد يقدر يوقفها مهما كانت قوته"

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن خوفه على المصريين فى عدم تحمل الظرف الصعب الذى تمر به البلاد، كان السبب وراء حرصه على اختزال الوقت فى الإصلاح والبناء.

إنفوجراف..6 جامعات مصرية ضمن تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة لعام 2019

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على دخول 6 جامعات مصرية ضمن تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة لعام 2019، الذى تنظمه جامعات إندونيسيا، بعد أن كانت 3 جامعات فقط فى العام الماضى.

الرئيس السيسى: "أنا مسالم جدا..ولكن عندما يفرض عليا القتال هكون مقاتل شرس"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقاء مفتوح مع مجموعة من شباب العالم على هامش منتدى الشباب، إن الجسور ستمد غصبًا عن الناس لكن بالسلام.

أنيس البدري يضيف هدف الترجي الثالث.. والسد يكمل اللقاء بـ10 لاعبين.. فيديو

أحرز أنيس البدري، الهدف الثالث لفريق الترجى التونسي ضد السد القطري فى الدقيقة 25 بالشوط الأول للمباراة التى تجمع الطرفين مساء اليوم، الثلاثاء، لتحديد المركز الخامس ببطولة كأس العالم للأندية 2019.

تعرف على password الأكثر استخداما على الإنترنت لعام 2019

كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة "nordpass" الأمريكية عن أكثر كلمات المرور الشائعة لعام 2019، وذلك بعد وجود أكثر من 500 مليون كلمة مرور تم اختراقها من قبل الهاكرز واضعين أيديهم على حسابات ومدونات المستخدمين.

الرئيس السيسى: اللطف الإلهى هيأ الأسباب لمنع سقوط مصر

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقاء مفتوح مع مجموعة من شباب العالم على هامش منتدى الشباب، أن اللطف الإلهى منع سقوط مصر.

الرئيس السيسى لشباب العالم: الإرهاب يسعى لتعجيز طاقة الحركة لمصر إلى الأمام

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشباب الكردى وشباب العالم بالبناء والعمل على تقدم بلادهم والسعى إلى إزدهارها.

الأهلى يكشف تفاصيل إصابة رمضان صبحى

أثبتت الأشعة التى أجراها رمضان صبحي، صانع ألعاب الأهلي، إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وهي الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مران الفريق اليوم الثلاثاء.

السيسي لفتاة كردية: "مبنقولش نصايح تؤدى إلى دمار وخراب الأمم والشعوب"

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مفتوح مع مجموعة من شباب العالم على هامش منتدى الشباب: "خلال 80 سنة فاتوا حصل تقسيم للدولة الكردية القديمة وافرزت الواقع اللى إحنا فيه سوريا وتركيا والعراق وإيران وغيرها، وده مؤلم بس أنا ليا مقاربة هادئة جدا تعتمد على العمل والسلام، محدش يقدر ياخد هوية حد أو يغريها.. بدليل بعد السنينين دى بتتحدثى فى الأمر ده والإجراءات اللى فاتت كانت كفيلة بالتغيير أو بالطمس والتغيير ولكن ده محصلش ومش هيحصل".

شوبير يعلن غياب رمضان صبحى عن الأهلى من 4 إلى 6 أسابيع

أعلن الأعلامى أحمد شوبير عبر صفحته على تويتر عن غياب رمضان صبحى لاعب الأهلى عن الفريق لمدة من 4 إلى 6 أسابيع بعد إجراء أشعة لتحديد حجم الإصابة التى تعرض لها خلال مران الفريق اليوم الثلاثاء.

السيسى: لن يستطيع أحد محو الهوية الكردية..والشعب الكردى عانى على مدار 60 عاما

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الهوية الكردية لن يستطيع أحد محوها، مشددا على أن الشعب الكردى عانى على مدار 60 عاما مضت.

فيديو جراف.. استقالتان و3 انتخابات.. تعرف على رحلة بريطانيا مع "بريكست"

بعد مرور أكثر من 3 سنوات على تصويت المملكة المتحدة على مغادرة الاتحاد الأوروبي، سادت خلالهما فوضى سياسية شهدت انعقاد 3 انتخابات برلمانية وتغيير رئيسة الوزراء تيريزا ماى، وضعت نتيجة الانتخابات العامة التى أجريت الخميس وفاز فيها بأغلبية حزب بوريس جونسون "المحافظين"، حدا لهذه الفوضى لاسيما مع التأكيد بإتمام الخروج فى 31 يناير 2020، بحسب موقع "ذا ويك" البريطانى.

قصة ضبط زجاجات تحتوى على 1235 كيلو مادة مخدرة بمطار موسكو بـ6 مليارات روبل

تمكن أمن الجمارك فى مطار" فنوكوفو" بموسكو من ضبط كمية كبيرة من مادة ميثادون المخدرة داخل مستودع المطار لم يعلن عنها فى الوثائق المرفقة، بقيمة ما يقرب من 6 مليارات روبل

شابة كردية تبكى خلال إجابة الرئيس السيسي على سؤالها حول الصراعات فى العالم

دخلت شابة كردية فى نوبة من البكاء، خلال إجابة

الرئيس عبد الفتاح السيسى

على سؤالها عن الصراعات فى العالم والأقليات، حيث وجهت سؤالها للرئيس السيسى حول الكراهية فى العالم، وأين حقوق الإنسان خاصة أنها لا تعرف مستقبلها.

دار الإفتاء: الحجاب فريضة وتركه حرام شرعًا ..فيديو

أجرت دار الإفتاء المصرية، بثًا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على أسئلة المتابعين التى ترد للصحفة، والتى جاء من بينها سؤال نصه:"هل من الصحيح الإجبار على الحجاب؟".

صور .. وزير القوى العاملة خلال ملتقى المشروعات الصغيرة بجامعة قناة السويس: نحلم بمليون مشروع للشباب.. محافظ الإسماعيلية: شباب مصر ثروتها الحقيقة.. ورئيس جامعة القناة: شبابنا الواعد مستقبل مصر ومصدر ثروتها

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن ملتقى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الذى نفتتحه الآن يعد هو الملتقى الأول ضمن سلسلة من الملتقيات التى وضعتها الوزارة فى خطتها وسوف تعقد تباعا فى جميع محافظات مصر.