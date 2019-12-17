شكرا لقرائتكم خبر عن أحد المشاركين بمنتدى شباب العالم: "سعيد لأننى بمصر.. ومصر فعلا أم الدنيا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق كارولس سينتس أحد المشاركين فى منتدى شباب العالم، عن المنتدى قائلا: "سعيد بتواجدى فى مصر.. ومصر أم الدينا.. ووجد فعلا إن مصر أم الدنيا.. واللغة العربية جميلة وفى يوما ما سـأتمكن من إيجادتها".
منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقد انطلقت النسخة الأولى منه فى عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.
كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى فى عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم، وانطلقت نسخة الثالثة هذا العام فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019.
وتضمنت مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائى، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعى، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.
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