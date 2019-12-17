شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى شباب العالم يدعو لإنشاء لجنة أورومتوسطية لمكافحة الكراهية بالفضاء السبرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، أن من ضمن توصيات منتدى شباب العالم الدعوة لإنشاء اللجنة الأورومتوسطية لمكافحة الكراهية على الفضاء السبرانى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتدى شباب العالم يدعو لإنشاء لجنة أورومتوسطية لمكافحة الكراهية بالفضاء السبرانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.