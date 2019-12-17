شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب البرنامج الرئاسى الأفريقى: "فخورون بوجودنا على أرض مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتدى طلبة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب الأفارقة، زى بلادهم الوطنى، ووقفوا فى بهو القاعة الرئيسية، انتظارا لبدء حفل ختام، منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة.

وقالت ندى إبراهيم، ليبية، من طلبة البرنامج الرئاسى لتدريب وتأهيل الشباب الأفريقى، إنهم جميعا أصدقاء، وتعرفوا على بعضهم أثناء حضورهم للدراسة فى الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وأنهم جميعا من جنسيات أفريقية مختلفة، فمنهم من نيجيريا وليبيا، ونيجيريا، وبلاد أخرى.

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وتابعت إبراهيم: "فرصة التحاقهم فى الدراسة فى الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، غيرت بداخلها مفاهيم كثيرة، وكذلك زملائها فى البرنامج، كما أن الموضوعات الدراسية التى يدرسونها، صححت مفاهيم خاطئة كثيرة كانوا يفهمونها، مشيرة إلى أن بلادهم فى حاجة ماسة إلى تطبيق، ما تعرضوا لدراسته داخل الأكاديمية."

وأعرب الطلاب جميعا عن سعادتهم، بمشاركتهم فى منتدى شباب العالم، للمرة الأولى، وتمنوا العودة مرة أخرى إلى مصر، ورد الجميل لها.