شكرا لقرائتكم خبر عن ماريتا الحلانى: منتدى شباب العالم فخر لكل العرب.. والموسيقى وحدت كل الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت المطربة ماريتا الحلانى، عن بالغ فخرها بمشاركتها فى فعاليات مسرح منتدى شباب العالم، فى نسخته الثالثة.

وقالت فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": "هذه ليست المرة الـولى، لى فى مصر، لكنها أول مرة اشارك فيها بمنتدى شباب العالم، وعندما وجهوا لى الدعوة، شعرت بالسعادة لأنى سأقف على مسرح لأغنى أمام هذا العدد الضخم من لشباب من مختلف جنسيات العالم."

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وتابعت: "زرت مصر كثيرا مع أبى، وشاركت فى مسابقة ذا دير جست، وفزت بجائزة تشجيعية، وغنيت فى مصر، ولا انقطع عن زيارتها، وأول مرة اغنى فيها كانت على مسرح فى مصر، وعمرى 9 سنوات".

وعن منتدى شباب العالم، أكدت أنه فخر لكل العرب والبلدان العربية، لأنه يجمع الشباب من كل بلاد العالم، وأعطاهم الفرصة للتعرف على ثقافات مختلفة، تجعلهم يتشاركون فى الأفكار الجديدة ووضع حلول مبتكرة لها.

وقالت: "أنا سعيدة لأنى اقف على مسرح منتدى شباب العالم، أمثل بلدى لبنان، لأغنى بلغة الموسيقى التى توحد الشعوب، كما افتخر بوجود شباب لبنانى يشارك فى المنتدى".