شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنظم ندوة للتعريف بالنظام الجديد لتقييم أداء العاملين بالوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة الموارد المائية والرى اليوم ندوة بقطاع التخطيط، فى ضوء توجيهات وتكليفات الوزارة لامتداد عقد الندوات التعريفية بنظام تقييم أداء العاملين الجديد بالوزارة لتحقيق مستهدفات رؤية الإصلاح الإدارى من رفع كفاءة الأداء العام للموارد البشرية بالوزارة

وأوضحت وزارة الرى، أن مستهدفات الدولة والوزارة من خلال الندوة رؤية الإصلاح الإدارى وقانون الخدمة المدنية ونماذج تقييم الأداء الجديدة التى تم تصميمها وسبل التعامل معها الكترونيا، لتحقيق أهداف رؤية الإصلاح الإدارى من رفع كفاءة الأداء العام للموارد البشرية بالوزارة.

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تناولت الندوات دور قطاع التخطيط بالوزارة فى منظومة رفع كفاءة الأداء العام بالوزارة والتعريف ببرنامج الحكومة مصر تنطلق (2018-2022) وما حققته الوزارة من إنجاز خلال العام الأول منها ومستهدفات العام الثانى من واقع مؤشرات الإنجاز.

كما تضمنت التعريف باستراتيجية الوزارة ومحاورها (4 ت) والأهداف الكمية ومؤشرات التحقق لكافة جهات الوزارة.