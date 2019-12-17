شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يدين إعدام داعش 4 وقتل 34 آخرين فى هجمات متفرقة بنيجيريا والان مع تفاصيل الخبر
وقال المرصد في بيانه إن تلك الهجمات تنم عن جهالة مرتكبيها، إذ أن حفظ بنيان الله هو أول لبنات هذا الدين، وقد توعد الله سبحانه وتعالى من يتعرض لبنيانه بأشد أنواع العقاب، كما يحذر المرصد مجددًا من العودة الشرسة لتنظيم داعش فى غرب القارة مؤكدًا على ضرورة تقديم المجتمع الدولى مزيدًا من الجهود من أجل التصدى لهذه الهجمات الإرهابية، حتى يتم القضاء عليه نهائيًا.
ولم تقتصر هجمات بوكو حرام عند هذا الحد، بل قامت بإعدام 4 متطوعين إغاثيين من أصل 6 كانوا قد تعرضوا للاختطاف فى يوليو الماضى، كما قامت بمهاجمة رعاة الماشية فى شمال شرق نيجيريا من أجل سرقة ماشيتهم، ما أسفر عن سقوط 19 قتيلًا من هؤلاء الرعاة.
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