محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: الحفاظ على مراكز الثقل والقوة كان سمة بارزة لدى اعتماد اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، حركة تنقلات بصفوف ضباط المباحث. تغييرات بالجملة بمنصب رؤساء المباحث والدفع بقيادات شابة لإعداد كوادر قادرة على تطبيق سياراة وزارة الداخلية على أكمل وجه لكن دون المساس بـ"أعمدة الخيمة". الحركة شهدت تجديد الثقة على المقدم محمد ربيع رئيسا لمباحث إمبابة، والمقدم محمد الصغير رئيسا لمباحث الهرم، والمقدم هاني الحسيني رئيسا لمباحث الدقي، والمقدم محمد الجوهري رئيسا لمباحث بولاق الدكرور، والمقدم مصطفى خليل رئيسا لمباحث العجوزة. كما تم الإبقاء على الرائد هاني عماد رئيسا لمباحث ثالث أكتوبر نظرا للنجاحات التي حققها خلال الفترة الأخيرة في الإيقاع بتشكيلات عصابية، وتجديد الثقة في الرائد إسلام المهداوي رئيسا لمباحث أول أكتوبر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حركة تنقلات الجيزة.. الحفاظ على مراكز الثقل ودعم القيادات الشابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.