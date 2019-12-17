حركة تنقلات الجيزة.. الرائد طارق مدحت رئيساً لمباحث حدائق أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

لم يبتعد كثيرًا عن "الملعب" الذي طالما عشق العمل ليل نهار بين أرجائه، قرابة العام قضاها بديوان عام المديرية حتى شهدت حركة التنقلات التي اعتمدها مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، لتعلن عودته "من الباب الكبير".

داخل مكتبه بالطابق الثالث بمديرية أمن الجيزة القريبة من كورنيش النيل، كان اللواء محمود السبيلي مدير المباحث، يضع اللمسات الأخيرة لحركة تنقلات موسعة هي الأكبر بعد الحركة العام التي أجراها وزير الداخلية في يوليو الماضي، خيارات عدة متاحة أمامه ينتقي الأفضل منها وفق استراتيجية الوزارة.

هنالك أقصى شمال المحافظة، وتحديدًا بمدينة السادس من أكتوبر، مولود جديد انضم حديثا إلى جهاز الشرطة؛ حيث قسم شرطة حدائق أكتوبر؛ لتأمين منطقة أضحت ذات أهمية كبيرة، الأمر الذي كان محل دراسة، وتحقق من قبل قيادات المديرية لاختيار "الرجل المناسب".

وقع اختيار القائمين على إعداد حركة التنقلات على الرائد طارق مدحت باعتباره أحد ضباط الصف الأول بمباحث الجيزة، لاسيما مساهمته في حل العديد من القضايا الشائكة، والجرائم التي حظيت باهتمام الرأي العام، ودعمه بالنقيب محمد سمير بكر كمعاون لقسم شرطة حدائق أكتوبر.