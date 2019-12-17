مصدر أمني ينفي إضراب 10 سيدات عن الطعام بسجن القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
نفى مصدر أمني، صحة ما تم تداوله بعدد من القنوات الفضائية الإثارية، بشأن إعلان 10 من نزيلات سجن القناطر للنساء عن إضرابهن عن الطعام، نظراً لاعتقالهن لأسباب تعسفية، وحرمانهن من رعاية أطفالهن.
وأضاف المصدر، أن هذا الخبر عارٍ تماماً عن الصحة جملةً وتفصيلاً، وأن الأمر لا يعدو كونه سوى ادعاءات كاذبة، ومزاعم لا تمت للواقع بصلة.
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