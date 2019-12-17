"الشباب في الصدارة".. التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات مباحث الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حركة تنقلات موسعة أجراها مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة تركزت بالدرجة الأولى على الدفع بعناصر شابة لشغل منصب رؤساء مباحث.

الحركة شملت نقل العقيد محمد راسخ إلى إدارة المرافق، والعقيد أيمن الشرقاوي مفتشا لفرقة الهرم، والعقيد محمد عبد الشكور مفتشا لفرقة العياط والبدرشين، والمقدم محمد غراب وكيلا لإدارة مباحث الآداب، والمقدم هشام بهجت وكيل فرقة الهرم.

وتولى المقدم مجدي موسى منصب وكيل شمال أكتوبر، والمقدم محمد أبو القاسم وكيل فرقة شمال الجيزة، والمقدم أحمد نصر وكيل إدارة الطرق والمنافذ، والرائد أحمد صبحي وكيلا لفرقة شرق الجيزة.

وتولى الرائد مصطفى كمال منصب وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، والرائد مصطفى مخلوف وكيل فرقة غرب الجيزة، والمقدم محمد أحمد سعيد وكيل فرقة الجنوب.

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ونقل المقدم تامر عبد العزيز إلى فرقة شمال أكتوبر، وتصعيد الرائد أحمد صبري إلى فرقة غرب الجيزة، ونقل الرائد كريم عبد الواحد إلى إدارة التحريات، وتولى الرائد أحمد عصام رئيس مباحث نقطة الرماية.

وجاء في الحركة أيضا نقل الرائد مينا خلف إلى إدارة العمليات، والرائد محمد عماد فاروق إلى مباحث المرور، والنقيب محمد سمير بكر معاون مباحث حدائق أكتوبر.

شملت الحركة تولي الرائد طارق مدحت رئيس مباحث حدائق أكتوبر، والرائد إسلام سمير رئيس مباحث ثان أكتوبر، والرائد إكرامي البطران رئيس مباحث الحوامدية.

وتولت الرائد محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين، والرائد أحمد عصام رئيس نقطة الرماية، والرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة، والرائد أحمد يسري رئيس مباحث الصف.

كما تم تعيين الرائد مؤمن فرج رئيسا لمباحث العياط، والرائد أحمد ممدوح رئيس مباحث قسم ثان الشيخ زايد، والرائد محمد مجدي رئيسا لمباحث أوسيم.