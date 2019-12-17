بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات رؤساء مباحث الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: حصل "الخليج 365" على تفاصيل حركة التنقلات التي اعتمدها اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، بصفوف المباحث. شملت الحركة تولي الرائد طارق مدحت رئيس مباحث حدائق أكتوبر، والرائد إسلام سمير رئيس مباحث ثان أكتوبر، والرائد إكرامي البطران رئيس مباحث الحوامدية. وتولت الرائد محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين، والرائد أحمد عصام رئيس نقطة الرماية، والرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة، والرائد أحمد يسري رئيس مباحث الصف. كما تم تعيين الرائد مؤمن فرج رئيسًا لمباحث العياط، والرائد أحمد ممدوح رئيس مباحث قسم ثان الشيخ زايد، والرائد محمد مجدي رئيسا لمباحث أوسيم.

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