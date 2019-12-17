حركة تنقلات أمن الجيزة.. الشباب يتصدرون المشهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شهدت حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة تغييرات بالجملة خاصة بمنصب رؤساء المباحث، وتصدرت القيادات الشابة المشهد. وشملت الحركة نقل الرائد مؤمن فرج رئيساً لمباحث العياط، بعدما كان يشغل معاون مباحث إمبابة، والرائد عمرو فاروق معاون مباحث العجوزة تولى منصب رئيس مباحث الجيزة، والرائد أحمد صبري من رئيس مباحث ثاني الشيخ زايد إلى وكيل فرقة الهرم. Advertisements وتم تصعيد الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث الجيزة ليتولى منصب وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، ونقل الرائد محمد داوود رئيس مباحث ثان أكتوبر ليشغل منصب رئيس مباحث أبو النمرس. وشملت الحركة التي أعدها اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، تصعيد الرائد محمد مجدي معاون مباحث الدقي ليشغل منصب رئيس مباحث أوسيم. وتصعيد المقدم مجدي موسى ليتولى منصب وكيل فرقة شمال أكتوبر بعدما كان يشغل منصب رئيس مباحث أوسيم.

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