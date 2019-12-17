مشاركة بمنتدى الشباب تطالب السيسي بإطلاق أول منتدى لدعم المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

طالبت آيات، مشاركة بمنتدى شباب العالم من الأردن، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق أول منتدى نسائي لدعم وتمكين المرأة في مصر.

وقالت آيات، خلال كلمتها بالجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، اليوم الثلاثاء: "أطلب من الرئيس أن يضيف إلى توصيات المنتدى هذا العام، إطلاق أول منتدى نسائي لتمكين ودعم النساء"، وقابل الرئيس السيسي هذا المطلب بالابتسام.

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وانطلقت قبل قليل، الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم والتي تتضمن إعلان توصيات المنتدى في نسخته الثالثة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كان المنتدى انطلق هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر، وناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

حضر فعاليات المنتدى نحو 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم في 24 جلسة و14 ورشة عمل.