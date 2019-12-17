رشا راغب: منتدى شباب العالم أصبح منصة حوار دولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن التجارب المضيئة التي قدمها الحضور هذا العام بمنتدى شباب العالم 2019، تضيف لشعاره معنى جديد هو الإنسانية التي يحركها عزم الشباب الواعد؛ مفتاح الحياة وكلمة السر؛ لتحقيق الرفاهية للمجتمعات في كل ربوع الأرض.

وأضافت راغب، خلال جلسة إعلان توصيات المنتدى، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء: "هنا بدأ الحلم وقالت أرضنا الفتية، أستطيع أن أحقق المستحيل بإرادة الشباب.. ومنذ نسخته الأولى أثبت المنتدى أن حدود الخرائط وحواجز الأديان والأعراف تتهاوى أمام كلمة "كلنا إنسان" وفي عامه الثالث نعلن أن منتدى شباب العالم أصبح منصة حوار دولية ومؤسسة مكتملة الأركان تتضمن فرق عمل داخل وخارج مصر".

وأعلنت الدكتورة رشا راغب، توصيات منتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة.

وتضمنت التوصيات:

- إطلاق مبادرة أفريقية للتحول الرقمي والتميز الحكومي.

- الدعوة لإطلاق مبادرة أفريقية لمكافحة القرصنة الرقمية.

- إنشاء منصة إلكترونية عربية أفريقية للمرأة تتضمن مكتبة رقمية لكل الدراسات والتقارير الخاصة بالمرأة.

- الدعوة لإنشاء اللجنة الأورومتوسطية لمكافحة خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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- دعوة الأمم المتحدة لتبني بروتوكول دولي لمكافحة خطاب الكراهية.

- وضع الأكاديمية الوطنية للتدريب الآلية التنفيذية لإطلاق البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب الأورومتوسطي على القيادة.

- الدعوة لتنفيذ مبادرة الاتحاد الأفريقي 2020 لخلق مليون وظيفة.

- إطلاق مبادرة لدعم وتمويل تطبيقات بلوك تشين.

- إطلاق مبادرة عالمية بعنوان الفن من أجل الإنسانية.

- إنشاء مراكز للتبادل المعلوماتي بين الدول ودعوة المؤسسات الدولية لدعم المبتكرين حول العالم.

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