مصر | بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات بقطاع أمن الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات بقطاع أمن الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365 على حركة التنقلات الكاملة التي اعتمدها اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشملت الحركة نقل العقيد محمد راسخ لشرطة المرافق، وتولي العقيد أيمن الشرقاوي مفتش الهرم، والعقيد محمد عبد الشكور مفتش العياط والبدرشين، ونقل المقدم محمد غراب لإدارة الآداب، وتولي المقدم هشام بهجت وكيل فرقة الهرم.

كما شملت الحركة تصعيد المقدم مجدي موسى ليشغل وكيل شمال أكتوبر، المقدم محمد أبو القاسم وكيل شمال الجيزة، والمقدم أحمد نصر وكيل الطرق والمنافذ، والمقدم أحمد صبحي وكيل شرق الجيزة، والمقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر، والرائد إكرامي البطران رئيس الحوامدية.

كما تم نقل المقدم كريم عبد الواحد لإدارة التحريات، وتولي المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، وتولي محمد أحمد سعيد وكيل فرقة جنوب الجيزة، المقدم تامر عبد العزيز فرقة شمال أكتوبر، والمقدم مصطفى مخلوف وكيل غرب الجيزة، والمقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث أطفيح، والرائد طارق مدحت رئيس مباحث حدائق أكتوبر، والرائد محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين.

وتولي الرائد أحمد صبري وكيل فرقة غرب الجيزة، والرائد أحمد عصام عبد الباقي رئيس نقطة الرماية، والرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة، والرائد أحمد يسري رئيس مباحث الصف، والرائد مؤمن فرج رئيس مباحث العياط، والرائد أحمد ممدوح رئيس مباحث ثان زايد، والرائد محمد مجدي رئيس مباحث اوسيم، فضلا عن نقل النقيب مينا خلف لإدارة العمليات، والرائد محمد عماد فاروق لمباحث المرور، والرائد محمد سمير بكر معاون حدائق أكتوبر.