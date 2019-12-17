مصر | النيابة تصطحب قاتل شقيقه السوداني لتمثيل الجريمة بالدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تصطحب قاتل شقيقه السوداني لتمثيل الجريمة بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اصطحب فريق من النيابة العامة، بشمال الجيزة، المتهم بقتل شقيقه السوداني، لمسرح الجريمة لتمثيلها، والوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، في وقت سابق، بحبس المتهم سوداني الجنسية ويدعى "أحمد" البالغ من العمر 28 عامًا، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لقتله شقيقه الأصغر ويدعى "عبد الرحمن" 22 عامًا، إثر طعنتين نافذتين، مما لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، تفاصيل جديدة في واقعة قتل شقيقه لشقيقه السودانى، بسكين مطبخ إثر طعنتين مما لفظ أنفاسه الأخيرة، أنه في يوم الواقعة كان المتهم يتناول كحوليات، وحاولت والدته منعه من فعل ذلك، فقام بالتعدي عليها ،فحاول شقيقه الأصغر منعه، فاستل شقيقه الأكبر سكين من المطبخ وطعنه بها ولفظ أنفاسه الأخيرة.

